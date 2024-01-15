Avrupa’da futbolseverler, dün (14 Ocak) oynanan karşılaşmalar ile futbola doydu. İtalya Serie A’da Milan, Roma’yı rahat mağlup ederken, İngiltere Premier Lig’de ise Manchester United ile Tottenham yenişemedi. Öte yandan Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, son dakikada yediği penaltı golüyle AEK ile 2-2 berabere kaldı.

Milan, Roma’yı rahat geçti

Milan ile Roma, İtalya Serie A’nın 20. haftasında kozlarını paylaştı.

Milan’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma karşısında rahat bir şekilde galibiyete uzandı. Milan, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yacine Adli, 56. dakikada Olivier Giroud ve 84. dakikada Theo Hernandez kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı.

Bu sonuçla Milan 42 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Roma ise 29 puanla 9. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig’in 20. haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester United ile Tottenham, Old Trafford’da kozlarını paylaştı.

Manchester United, 3. dakikada Rasmus Hojlund’un nefis golüyle öne geçti.