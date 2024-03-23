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Milletvekili Köksal, burada orta hasarlı binaların son durumu ve uygun olmayan alanlarla ilgili gelinen süreci canlı yayında paylaştı.
Köksal, konuşmasının devamında kentte devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.

Kaynak: TRT HABER