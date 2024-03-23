Milletvekili Köksal, burada orta hasarlı binaların son durumu ve uygun olmayan alanlarla ilgili gelinen süreci canlı yayında paylaştı.
Köksal, konuşmasının devamında kentte devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.
Milletvekili Köksal, burada orta hasarlı binaların son durumu ve uygun olmayan alanlarla ilgili gelinen süreci canlı yayında paylaştı.
Köksal, konuşmasının devamında kentte devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.
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