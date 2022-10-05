AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, dijital mecralara yönelik uluslararası örnekleri de inceleyerek toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak detaylı bir kanun teklifi hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bir basın mensubunun, düzenlemenin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu içeren 29. maddesinin konusu olamayacağını ifade eden Özdemir, Türkiye'de haber yapan bir basın mensubunun, bilerek ve isteyerek yalan haber yapması durumunda itibarının zarar göreceğini söyledi.

Özdemir, "Teknik olarak bir basın mensubunun, bu suçun muhatabı olması mümkün değil. Muhalefetin söylediği gibi bu suç her şekilde kolayca işlenecek bir suç değil, çok katı kuralları var. Muhalefet, düzenlemeye yalnızca itiraz ediyor, bir teklifi yok. 'Sosyal medyama dokunma', 'özgür basın susturulamaz' güzel ama içi boş söylemler. Toplumun beklentilerini karşılayan, iyi bir sosyal medya düzenlemesi yaptığımıza inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.