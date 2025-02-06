ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerine ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerini ziyaret etti. Vatandaşlarımıza yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu şekilde oturmaları temennisinde bulunan Bakan Yaşar Güler, ailelerimizle sohbet ederek minik evlatlarına da hediyeler verdi."