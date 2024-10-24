Kaza, gece 01.25 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Şehir Stadı'nın civarında meydana geldi.
Yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince arkadan motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 araç sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle sepetli vincin altında sıkışan 1 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Editör: Yunus Firdevsoğlu