Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları terörle mücadeleye ilişkin bilgiler paylaştı:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 72’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında; teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

12 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkâm Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a bir kez daha başsağlığı dilendi.

Irak ile iş birliği

Terörle mücadele konusunda Irak ile iş birliği ve görüşmelere de devam ediliyor.

Açıklamada, Irak ile terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelenin, örgütteki çözülmeyi hızlandırdığı, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırladığının altı çizildi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 65 bin 225

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 oldu.

MSB İsrail'i lanetledi

İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekûn katletmeye ve soykırım uygulamaya devam ediyor.

MSB, İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetledi:

"Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askerî üs olarak kullanılması İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtı. İsrail’in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılıyor. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmeli."