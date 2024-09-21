Aracını muayeneye götürecek sürücüler araçlarının bu süreçten en az hata ile çıkması için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

Aracını muayeneye götürmek isteyen bir araç sahibi öncelikle belgelerini hazırlamalı ardından araç bakımlarını yaptırarak egzos gazı emisyon testine gitmeli.

Daha sonra sürücüler muayene için randevu alarak temizliğini ve genel kontrollerini yaparak araçlarını gönül rahatlığı ile muayene istasyonlarına götürebilir.

Galerici Mustafa Başkonuş araç muayenesine gitmeden önce yapılması gerekenleri ve muayeneden hatasız geçmek için dikkat edilmesi gerekenleri Aksu Haber’e anlattı.

Belgelerin Hazırlanması Başkonuş,

1. Öncelikle araç sahiplerinin muayene öncesinde gerekli evrakları eksiksiz hazırlamaları gerektiğini belirtiyor. Ruhsat, trafik sigortası ve kimlik gibi belgelerin tamamlanması, sürecin hızlı ilerlemesi açısından kritik. Ayrıca aracın geçmiş borçlarının ödenmiş olması gerektiğini hatırlatan Başkonuş, bu borçların araç muayene işlemlerini engelleyebileceğini vurguluyor.

2. Araç Bakımının Önemine Dikkat

Muayeneden önce aracın temel bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Başkonuş, özellikle fren sistemi, aydınlatmalar ve lastiklerin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekiyor. "Fren hidroliği düşük olan, lastikleri yıpranmış bir araç muayeneden geçemez," diyen Başkonuş, ayrıca sinyaller, farlar ve stop lambalarının düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

3. Egzoz Emisyon Testi

Muayeneden önce araç sahiplerinin egzoz emisyon testini mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyleyen Başkonuş, testin geçerli olduğu bir belgeyi muayeneye gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. "Egzoz emisyon değerleri standartların üzerinde olan bir araç muayeneden geçemez" diyen Başkonuş, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

4. Muayene İçin Randevu Alınması Başkonuş, araç sahiplerine muayeneye gitmeden önce mutlaka randevu almalarını öneriyor. Randevusuz gidilen muayene istasyonlarında uzun süre beklemek zorunda kalınabileceğini, bu durumun araç sahiplerini zorlayabileceğini belirtti.

5. Temizlik ve Genel Kontrol

Araçların iç ve dış temizliğinin yapılmış olmasının muayene sırasında avantaj sağlayacağını belirten Başkonuş, "Araçta fazla eşya bırakmamak, cam sileceklerinin çalışır durumda olmasını sağlamak küçük gibi görünse de önemli detaylardır" dedi.

Son olarak Başkonuş, araç sahiplerine stres yapmamalarını, her şeyi önceden kontrol ederek eksiksiz bir şekilde muayeneye gitmelerini tavsiye ediyor. Bu adımlara dikkat edildiğinde, araç muayenesinden hatasız geçmek oldukça mümkün.