Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 02.17’de 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Akdeniz olan deprem, yerin 67,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının, Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta kaydedildiği belirtilirken, çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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