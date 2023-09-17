Yaptığı birbirinden başarılı işlerle takdir toplayan, Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar, yüzlerce davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğünde mutluluğa Burcu Kırbaç ile “evet” dedi.

Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Olan Düğünde Davetliler, İbrahim Konar’ın Bu Mutlu Gününe Ortak Oldu.

Genç çift duygularını Aksu Haber mikrofonuna paylaştı.

Bizlerde Aksu Tv ailesi olarak, başarılı muhabir İbrahim konar ve hayat arkadaşı Burcu Kırbaç’a bir ömür mutluluklar diliyoruz.