İsrail ordusu Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.

Bombardımanda en az 70 kişi hayatını kaybederken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, enkaz altında çok sayıda insanın bulunduğunu açıkladı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü, Han Yunus'u kontrol altına almak için kara operasyonlarının genişletileceğini duyurdu.