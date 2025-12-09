Murat Kurum, Konya Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde devam eden şehircilik hamlelerine dikkat çeken Bakan Kurum, Konya’ya yapılan yatırımların 229 milyar lirayı aştığını belirtti.

Konya’da altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte kentsel dönüşüm, sosyal konut ve kültürel miras projelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kurum, 37 milyar liralık yeni projelerin de devam ettiğini söyledi.

“453 bin konut yıl sonunda tamamlanmış olacak”

Deprem bölgesindeki hızlı inşa ve teslim sürecine değinen Bakan Kurum, Hatay’a özel bir tarih vererek:

“İnşallah 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanımız ile Hatay’da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Böylece depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvayı yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız.”

ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmaların “dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir yeniden diriliş seferberliği” olduğunu belirten Bakan Kurum, Türkiye’nin saatte 23, günde 550 konut teslim edebilecek seviyeye ulaştığının altını çizdi.