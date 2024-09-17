Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in yengesi Hediye Güran savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Öte yandan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan incelemede küçük kızın 'boğazı sıkılarak' öldürüldüğü tespit edildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu