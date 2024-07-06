2015 yılında Kanal D'de yayınlanan evlenme programı Kısmetse Olur'un en dikkat çeken isimlerinden biri Emre Ubeyli'ydi.

Yarışmanın başında Ayça ile girdikleri yol kısa sürmüş, ancak etkisi uzun süre konuşulmuştu. Ardından Hazal ile nişanlanan Emre Ubeyli, yarışmadan bir süre sonra ayrılık yaşamıştı.

Uzun süre adından söz ettiren Emre Ubeyli’den müjdeli haber geldi.

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Emre Ubeyli, sosyal medya hesabını gizledi. Eşi ile göz önünde olmak istemiyor.

Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ise görenleri şaşırttı. İşte Emre Ubeyli’nin biricik eşi…

Son hali şaşırttı

Bir dönemin favorisi olan Emre, yeni tarzı ve değişen imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kısmetse Olur yarışmasının yayınlandığı döneme damga vuran Emre'nin bu yeni halini görenler gözlerine inanamadı.

Şimdi eski halinden eser yok...