Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son bir hafta içerisinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, yağma ve dolandırıcılık suçlarından arana 25 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA