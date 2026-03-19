Şehir genelinde yeniden inşa ve imar süreci aralıksız devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler de tek tek hizmete sunuluyor. Bu kapsamda Nurhak’ta hayata geçirilen alt ve üstyapı projeleri düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındı. Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti İlçe Başkanı Günay Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

“Yatırımlarımızla Nurhak’ın Deprem Öncesinden Daha İyi Koşullara Getiriyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımız, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. Nurhak da bu felaketten etkilenen ilçelerimizden biri olarak zor günlerden geçti. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede, Nurhak’ımıza bölgesel büyük projelerle birlikte önemli yatırımlar kazandırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, bu hizmet seferberliğinin en somut göstergeleri” diye konuştu.

Altyapı Sorununa Kalıcı Çözüm

Nurhak’ın altyapı sorununu kalıcı şekilde çözmek adına yatırımların yapıldığını dile getiren Başkan Görgel, “İlçemizin altyapı sorununu kalıcı şekilde çözmek için 205 Milyon TL yatırımla Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi’ni hayata geçirdik. Bununla birlikte 43 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 6 içmesuyu deposu ve sondaj çalışmalarını 160 Milyon TL’lik yatırımla tamamladık” ifadelerini kullandı.

23 Ayda Nurhak’a 33 Milyonluk Yol Yatırımı

Nurhak’ta ulaşım yatırımlarında da önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Görgel, “Nurhak’ımızın ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için ilçemizin her bir noktasında yol yatırımı yaptık. 23 aylık süreçte Nurhak’ta gerçekleştirdiğimiz yol yatırımlarımızın tutarı 33 Milyon TL. Bu çalışmalarla vatandaşlarımıza daha konforlu seyahat imkanı sunuyoruz. Bölgemize değer katan büyük ölçekli projelerden Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi ile Nurhak başta olmak üzere tüm kuzey ilçelerimizin asfalt ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapı kurduk” şeklinde konuştu.

Çevre Yatırımlarıyla Yeni Dönem

Çevre yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’nin hizmete alındığını belirterek “Çevre yatırımlarımız kapsamında; Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’ni hizmete aldık. Nurhak - Elbistan yolunda yer alan çöp dağını ortadan kaldırdık. 40 yıldır çöpler burada vahşi depolama yöntemiyle tutuluyordu. Bunu ortadan kaldırdık, alanı rehabilite ettik. Bunun yerine ilçemize Katı Atık Transfer Merkezi inşa ettik. Artık ilçemizin atıkları bu sayede Entegre Katı Atık Tesisimize taşınıyor” dedi.

Sosyal Desteklerle Nurhak’ta İhtiyaç Sahiplerinin Hayatına Dokunuldu

Sosyal belediyecilik çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin de gözetildiğini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Sosyal belediyecilikte de vatandaşımızın yanında olduk. Son 23 ayda Nurhak’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 Milyon TL sosyal destek sağladık. Tarım alanında da üreticimizi yalnız bırakmadık. 4 Milyon TL’lik yatırımı çiftçilerimize kazandırdık” cümlelerini sarf etti.

“Yatırımlar Nurhak’ımıza Hayırlı Olsun”

Depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasını, “Bizim hizmet anlayışımızda ayrım yoktur. Yıllardır olduğu gibi bugün de Nurhak’ta hiçbir siyasi ayrım gözetmeden çalışıyoruz. İşte bu yatırımlar, bu anlayışın en açık göstergesi. Biz bu şehre eser bırakmanın derdindeyiz. Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için birlik içinde çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımların Nurhak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” cümleleriyle noktaladı.