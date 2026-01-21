Yasak Bölgede Provokatif Girişim

Türkiye’deki bir grup PKK/SDG sempatizanının, Suriye’de ağır kayıplar veren SDG’ye destek amacıyla Nusaybin–Kamışlı sınır hattında provokatif bir girişimde bulunduğu belirlendi. Askeri yasak bölgede yer alan ve geçişlere kapalı olan sınır hattından Suriye’ye geçmeye çalışan grup, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edildi.

Bayrağa Yönelik Saldırı Tepki Çekti

Provokasyon sırasında sınır hattında bulunan Türk bayrağının indirilmesi, kamuoyunda infiale yol açtı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 4’ü hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, 1’i hakkında ise “askeri yasak bölgeye girmek” suçlamasıyla adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bakan Tunç’tan Açıklama

Yılmaz Tunç, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Tunç, son dönemdeki provokatif eylemler kapsamında 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "105 kişi hakkında gözaltı kararı var, 50 kişi hakkında da yakalama kararı var" diye konuştu.

Üst Düzeyden Peş Peşe Kınamalar

Saldırıya devletin zirvesinden art arda tepkiler geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milletimiz, sınırlarımız içinde ve dışında bayrağımızın şanını koruyacak iradeye ve güce sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şanlı bayrağımıza yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Değerlerimize saldıranlar en net ve güçlü karşılığı alacaktır. Bunun bedeli mutlaka ödetilecektir” açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırının açık bir provokasyon olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin bölgede aldığı tedbirlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.