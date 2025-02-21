ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da, obezite ameliyatı olmak için gittiği hastanede doktorların önerisine uyan Halil Yiğit, yaşam tarzını değiştirerek 6 ayda 30 kilo verdi.

Muratpaşa ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Yiğit, 105 kilo olunca bazı rahatsızlıkları da arttı. Kızı obezite ameliyatı sonrası 95 kilodan 65'e düşen Yiğit, yüksek tansiyon, nefes darlığı, yürümekte güçlük şikayetleri nedeniyle kendisi de fazla kilolarından kurtulmak için genel cerrahi polikliniğine başvurdu.

Doktorlar, Yiğit'i önce doğal yollardan kilo vermeyi denemesi için hastayı endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile psikiyatri bölümüne yönlendirdi. Buradaki tetkiklerinden sonra Yiğit'in insülin direnci olduğu belirlendi.

Tedavisine başlanan Yiğit, hem ilaç tedavisi hem de diyet yaparak üç ayda 10 kilo verdi. Öneri üzerine Antalya Şehir Hastanesi bünyesindeki obezite merkezine başvuran Yiğit, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve uzman hekimlerden sağlıklı beslenmeyi, doğru aktiviteyi ve yaşam tarzı değişikliğini öğrenerek, bunları uygulamaya başladı.

Diyet yapmadan sadece sağlıklı beslenerek ve hareketini artırarak üç ayda 20 kilo daha vermeyi başaran Yiğit, böylece bazı rahatsızlıklarından da kurtuldu.

Yiğit, AA muhabirine, 163 santimetre boyunda olduğunu ve 100 kiloyu geçince yaşam kalitesinin çok düştüğünü, astım ve yüksek tansiyon şikayetlerinin arttığını, uyumakta güçlük çektiğini söyledi.

Doktorların desteğiyle nasıl besleneceğini, hangi aktiviteleri yapacağını öğrendiğini anlatan Yiğit, "Emekli olmadan önce çalıştığım işte ağır yükler taşıyordum. Onu egzersiz sanıyordum ama değilmiş. Hiç spor salonuna gitmedim. Evde yapabileceğim birkaç küçük spor aleti aldım. Onlarla egzersiz yapıyorum, her fırsatta yürüyorum. Bir kat çıkamazken istediğim kadar kat çıkıyorum, yürüyüşüm bile değişti. Uzun mesafe gidemezken 4 kilometre ara vermeden yürüyebiliyorum." diye konuştu.

- "Zayıflayınca hayata bakışım değişti"

Ameliyat olmadan da kilo verilebildiğini belirten Yiğit, kilo verirken hiçbir yemekten mahrum kalmadığını ancak dengeli beslendiğini ifade etti.

Kilonun, alkol ve sigara kadar zararlı olduğunu vurgulayan Yiğit, şöyle konuştu:

"Su içmeyi öğrendim. Günlük 2, 3 litrenin altına düşmüyorum. Soğuk havalarda da yanımda su şişesi taşıyorum. 105 kilodan 75 kiloya düşünce hayata bakışım değişti, mutluluğum arttı, bazı kronik rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Zayıflayınca günlük yaşam daha rahat oluyor. Hipertansiyon, kolesterol ve astım hastasıydım. Horlamalarım vardı, eşimle çok tartışıyorduk. Kilo verince hayatım değişti. Doktorların önerisiyle kolesterol ilaçlarını bıraktım, iki doz olan astım ilacım tek doza düştü, horlamalarım kesildi. Tansiyonum da dengelendiği için ilacı her gün kullanmıyorum."

İstediği kıyafetleri kolayca bulabildiğini anlatan Yiğit, uzun süre görmediği arkadaşlarıyla karşılaşınca kendisini tanıyamadıklarını sözlerine ekledi.