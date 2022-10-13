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Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş, gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı.

4 mermi isabet etti

Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki Duran Gönültaş ile oğlu 28 yaşındaki Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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