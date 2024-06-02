Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Kahramanmaraş'ta sınava girmek için okullara gelen adaylar, sınıflara alındı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.