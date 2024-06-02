Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz’in Başdervişli mahallesinde muhtarlık seçimleri yeniden gerçekleştirildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhtarlık seçimleri, vatandaşların oy kullanmak için yeniden sandık başına gitmesiyle tekrarlandı.

Seçim süreci, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımla başladı. Başdervişli mahalle sakinleri, demokratik haklarını kullanmak ve yeni muhtarlarını belirlemek için sandıklara akın etti. Yenilenen seçimlerde, seçmenlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.