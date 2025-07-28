Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel – Çakırdere kırsalında meydana gelen orman yangınına ilk andan itibaren destek veren Onikişubat Belediyesi ekipleri, hem yangının yayılmasını önlemek hem de bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirmek için sahada yoğun bir mesai yürüttü.

Yangının başladığı andan itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek amacıyla kritik noktalarda koridor açma ve arazözlerin geçişini kolaylaştıracak yollar oluşturma çalışmalarına başladı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de bölgeye girerek kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Doğamızı korumak, çevremizi yeniden yaşanabilir hale getirmek için özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ve ormanlarımızın güvenliği için ekiplerimiz canla başla görev başında,” denildi.

Yangın sonrası bölgede oluşan atıkların temizlenmesi, zarar gören alanların güvenli hale getirilmesi ve yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesi adına belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.