Edinilen bilgilere göre, bölgede suyun ortasında bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde alarak kurtardı.



Kurtarma operasyonunun ardından sağlık durumu kontrol edilen köpeğin herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı belirlendi. Sevimli dost, ekiplerin müdahalesinin ardından sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin duyarlı ve hızlı müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.