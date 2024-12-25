İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 hafta içinde aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.