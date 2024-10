Genel Kurulda bir konuşma yapan Dernek Genel Başkanı Faruk Bilsin, başkan olarak 3 yılı geride bıraktığını aktararak, “Derneğimiz 1995 yılından beri faaliyette bulunan oldukça eski ve köklü bir dernektir. Türkiye’de açılan derneklerin, özellikle de hemşeri derneklerinin % 80 inin 3 yıl içerisinde kapandığı veya gayri faal duruma düştüğü göz önünde bulundurulursa derneğimizin

ne kadar eski ve kurumsallaşmış olduğu ortaya çıkar.” dedi.

“Yıl içerisinde onlarca organizasyon yapılıyor”

Derneğin uzunca süre önce kurulmuş olmasına rağmen devralındığında faaliyet yapamaz durumda olduğunu aktaran Başkan Bilsin, “Dernek, İlçe derneklerimizle birlikte beş dernek şeklinde aynı adreste bulunuyordu. Bu beş derneğin hepsi değil bir faaliyette bulunmak, kiralık olan dairenin kira, aidat gibi sabit giderlerini bile karşılayacak durumda değildi. Derneklerin adresi olan daire, sıvası dökülmüş, boya ve tadilatları yapılmadığından görüntüsü bozulmuş ve harabeye dönmüştü. Biz görevi devraldığımızda böyle bir mekânın memleketimize ve hemşerilerimize yakışmayacağını düşünerek Ankara’nın en merkezi noktalarından biri olan bu yeri derneğimize bedelsiz olarak tahsis ettik. İçinde kütüphane –kafe, konferans salonu gibi alanları donattık. Hem şehrimizi anlatan hem de kültürümüze ışık tutan yüzlerce kitabı derneğimize kazandırdık. Yıl içerisinde çok sayıda organizasyonla Ankara’nın en merkezi yerinde 15 metrelik tabelasıyla Türkiye’de hiçbir hemşeri derneğinin sahip olmadığı bir noktada ve görünürlükte bugün Ankara’da bulunan hemşerilerimize hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Organizasyon çeşitliliği ile öne çıkıyor”

Derneğin, benzer derneklerden organizasyon çeşitliliği ile ayrıldığının altını çizen Başkan Faruk Bilsin, “Biz yıl içerisinde öğrencilere yönelik toplu yemekler, burslar başta olmak üzere kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Hemşerilerimize yönelik “Akademisyenler Hemşerilerimizle buluşuyor” toplantıları; kadınlara yönelik günler, konser gibi etkinlikler bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de yapılmamış olan ve 3 gün süren “Kahramanmaraş Kültür Günleri” adıyla düzenlemiş olduğumuz konsept etkinlikler ise çıtayı bir üst lige taşıyan faaliyetlerimiz oldu. Bu etkinlikte adeta Kahramanmaraş’ı Ankara’ya taşıdık. Her güne özel faaliyetlerin yanında hemşerilerimize firik tarhana, çörek, Maraş dondurması ve mayam şerbeti gibi yöresel ikramlar çok büyük ilgi gördü. Programımızın her gününde bir sanatçımız konser verdi, stand up gösterisi yapıldı. Dernek içerisinde kitap sergisi, kermes ve dışarıda sokak boyunca Kahramanmaraş yöresel ürünler sergisi düzenledik. Başta Sayın Bakanlarımız Vahit Kirişci, Mehmet Sağlam ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel olmak üzere tüm milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız katılım sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Depremde yardıma koşan dernek olduk”

6 Şubat depremlerine de değinen Dernek Başkanı Faruk Bilsin, “Değerli hemşerilerim, tüm bu etkinliklerden bahsederken tabi en büyük acımızdan da bahsetmeden de geçemeyeceğim. Burada amacım deprem sırasında yapılanları faaliyet olarak anlatmak değildir. Sizlere samimi bir şekilde böyle bir afet ve olağanüstü hal durumlarında hakkıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu, yapmış olduğumuz çalışmalardan örnek vererek ifade etmek istiyorum. Maalesef merkezi memleketimiz olan 6 Şubat depremi bizlere örgütlü ve organize bir sivil toplum kuruluşunun böyle durumlarda ne kadar gerekli olduğunu da göstermiş oldu. Deprem sırasında elinden bir şey gelmeyen ama hem bir araya gelip acısını paylaşmak hem de yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunmak isteyen hemşerilerimiz derneğimize akın etti. Tüm hemşerilerimizle birlikte adeta kuva-i milliye ruhuyla hareket ettik. Memleketimize gönderilen ilk yardımları derneğimizde koordine ettik. Gelen yardımları derneğimizde, derneğimizin alt tarafında ve temin ettiğimiz depolarında biriktirdik. Bu malzemeleri ivedi şekilde ayarladığımız araçlarla sevk ettik. Böylece kendi topladığımız ve koordine ettiğimiz yardımlar 20 tırın üzerindeydi. Allah bu memlekete bu acıları bir daha yaşatmasın. Böyle ortak acı ve felaket dönemlerinde bir araya gelmenin ve dayanışmanın anlam ve önemi daha iyi anlaşılıyor.”

Başkan Faruk Bilsin’in konuşması sonrasında Dernek tüzüğündeki değişiklik teklifleri görüşülerek Genel Kurulda karara bağlandı. Daha sonra ise Derneğin yeni yönetim Kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulunda da yer alan Başkan Faruk Bilsin’in yeni yönetimde de Başkanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Dernek tüzüğüne göre Başkan ve yardımcıları ile diğer görevliler Yönetim Kurulu Toplantısı ile belirleniyor.