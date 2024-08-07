Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı,

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu