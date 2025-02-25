OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi, bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen barınaktaki 4 çalışanın soruşturma tamamlanıncaya kadar başka birimlerde görevlendirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezindeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, barınaktaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Osmaniye Valiliğinden 20 Şubat'ta yapılan açıklamada, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı bildirilmişti.