OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği 3 zanlının Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.

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Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: aa