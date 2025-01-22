OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerin ardından rezerv alan ilan edilen yerlerde başlatılan konut ve iş yeri inşaatlarında inceleme yaptı.



Valiliğin açıklamasına göre Yılmaz, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer Sitesi ve Raufbey Mahallesi'ndeki Sefa Evler Sitesi'nin yerinde başlatılan inşaatların şantiyelerini ziyaret etti.

Yapımı süren konut ve iş yerlerini inceleyen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, daha sonra Atatürk Caddesi, Zafer Camisi çevresi ile Rahime Hatun Mahallesi'ndeki konut ve iş yeri çalışmalarını inceledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından rezerv alan ilan edilen yerlerdeki inşaatların hızla sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Metin Tamer'de 427 daire ve 88 dükkan, Sefa Evler'de 317 daire ve 70 dükkan bulunuyor. Depremde evlerini kaybeden hemşehrilerimizi evlerine, dükkanlarını kaybedenleri dükkanlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah martta Metin Tamer, mayısta da Sefa Evler sitemizi bitirmiş olacağız."

