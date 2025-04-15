OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.
Araçtaki 3 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü M.E'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA