OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri Noufal A. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

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Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde de 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Polis, 7 düzensiz göçmeni sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

Göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alınan Noufal A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: aa