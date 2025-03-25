OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de ana sınıfı öğrencilerinin doğayla iç içe vakit geçirmesinin amaçlandığı "Duvarsız Sınıflar" projesi kapsamında okulların bahçesine oyun evi, parkur, bitki yetiştirme alanı ve öğrenme atölyeleri yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan proje, yeşil alanı olan anaokulları ile ana sınıfı bulunan ilkokullarda uygulanıyor.

Proje kapsamında öğrencilerin derslerin bir bölümünü açık havada işlemesi için okulların bahçesinde "duvarsız sınıflar" oluşturuluyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanmış oyun evleri, öğrenme atölyeleri, parkurlar, okuma ve dinlenme alanlarında vakit geçiren öğrenciler, toprakla uğraşıp bitki yetiştiriyor.

Çocukların eğitimlerini oyun ve doğa odaklı işlemesinin sağlandığı projenin kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- Merkez ve ilçelerdeki 30 okulda "duvarsız sınıf" açıldı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Yalçın, AA muhabirine, merkez ve ilçelerdeki 30 okulda "duvarsız sınıf" açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin son olarak Düziçi ilçesindeki Cansan Anaokulu'nda uygulandığını dile getiren Yalçın, "Çocuklarımız 4 duvar arasında kalmasın, doğayla iç içe olup temel yaşam becerilerini geliştirsinler istedik. Onların doğadaki varlıkları tanımasını, bitki yetiştirmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yalçın, açık hava sınıflarında geri dönüştürülebilir ve doğal materyallerin kullanıldığını vurguladı.

Velilerin de projeyi desteklediğini belirten Yalçın, "Atölyelerde kullanılan malzemeleri ailelerimiz tedarik etti. Bu konuda çok iyi iş birliği sergiledik." dedi.

Projenin uygulandığı Makbule Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Sefa Kamil Dingil de "Duvarsız Sınıflar Projesi"nin çocukların gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Ana sınıfı öğrencisi Zülfiye Asya da bahçedeki atölyelerde arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini anlattı.