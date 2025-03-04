OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangınında 10 dekarlık otluk alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Farsak köyü Hodu Yaylası yakınlarındaki ormanlık alandaki otlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.

4 arazöz ve 1 itfaiye aracı ile 25 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

10 dekarlık otluk alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.







