OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangından etkilenmemek için çatıya çıkan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: aa