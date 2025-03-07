OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu

E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA