OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 3 iş yeri sahibinin sahte içki üretip sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramalarda, 225 litre sahte içki, 58 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 450 kit ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: aa