OSMANİYE (AA) - 2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı, törenle ziyarete açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen fuarın açılışında, kentin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak her alanda olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Osmaniye için gece gündüz demeden çalıştıklarını, kentin organize sanayi konusunda da ciddi gelişme kaydettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İhracatta iller arasında 30. sıradayız. Toprakkale'de yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Özellikle savunma sanayisine ve teknolojik yatırımlara öncelik vereceğiz. Çevre dostu olmayan hiçbir yatırıma da izin vermeyeceğiz. 2 yıl önce yaşadığımız deprem bizi yaraladı ama yaramızı sarıyor ve ayağa kalkıyoruz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde kentimiz tanınmayacak kadar güzel, kendine yakışan bir kent olacak."

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri kurdele keserek fuarı ziyarete açtı. 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek fuara 70 firma ile temsilcisi katılıyor.