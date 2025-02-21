OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Rıfat Şahin'in (26) cenazesi, Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye merkez Güney Çevre Yolu üzerinde dün kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rıfat Şahin için Akçataş köyünde tören düzenlendi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Şahin'in Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

