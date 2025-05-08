OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite öğrenci gruplarının öncülüğünde yerleşkedeki kütüphane önünde toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak üniversitenin girişine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Genç İHH Birim Sorumlusu Serhat Satıcı, Gazze'de insanların son 19 aydır yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıklarında yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı. Ablukanın başladığı günden itibaren direnişin sembollerinden biri haline gelen Gazzeli kadınlar, savaşın ortasında bebeklerini, çocuklarını ve yaşamlarını korumak için tarihi mücadele verdi. Ateşkes ilanından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, uluslararası yasalara uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır."