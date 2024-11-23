OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesince organize edilen "Yer Fıstığı Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Kortej için Alibeyli Camisi'nin önünde toplanan katılımcılar, Atatürk Caddesi'ndeki festival alanına yürüdü.
Yer fıstığından yapılan ürünlerin sergilendiği festivalde, gastronomi öğrencileri arasında yemek yarışması düzenlendi, çocuk tiyatrosu sahnelendi.
Vali Erdinç Yılmaz, festivalin açılış töreninde, kentin yer fıstığıyla bütünleştiğini söyledi.
Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldığını anımsatan Yılmaz, "Festivalin Osmaniye yer fıstığının tanıtılmasına önemli katkıları olacağını düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti.
Osmaniye Belediyesince organize edilen festival, yarın sona erecek.