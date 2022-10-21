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Yaralanan ve araçta sıkışan Işın Ceylan (44), itfaiye ekibince otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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