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Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

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