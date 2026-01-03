Suriye uyruklu A.İ. (17) idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine İ. (37), A.A. (11) ve M.A. (7) yola savruldu.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından aracından inmeyerek olay yerinden kaçmak istedi.

Çevredeki vatandaşlar otomobilin kaçmasını engellemek amacıyla aracın önüne geçti.

Vatandaşların üstüne aracı süren otomobil sürücüsü, daha sonra olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kaldırdı.

Öte yandan kaza anı ve otomobilin olay yerinden kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.