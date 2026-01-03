Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 28 yaşındaki Batuhan Yener’in şüpheli ölümü kamuoyundaki tartışmalarını sürdürüyor. 30 Haziran 2025’te evinde iple asılı halde bulunan Yener’in dosyası, ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol programında yeniden masaya yatırıldı. Ailenin adalet talebiyle katıldığı yayında stüdyo bir anda gerildi.

Program sırasında Batuhan Yener’in dayısı Kenan Davutluoğlu’nun emniyet teşkilatına yönelik sert sözleri, ortamın buz kesmesine neden oldu.

Bunun üzerine sunucu Esra Erol, canlı yayında müdahalede bulundu. Erol, kolluk kuvvetlerini hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Burası soruşturmayı eleştireceğiniz yer değil” dedi ve programda saygı sınırlarının korunacağını belirtti.

Erol, polislerin zor koşullar altında görev yaptığını hatırlatarak kurumsal itibara yönelik ithamlara izin vermeyeceğini dile getirdi. Sunucu, sözlerini “Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez!” ifadeleriyle sürdürdü ve emniyet mensuplarına destek verdi.

Öte yandan Batuhan Yener’in ölümünün intihar mı yoksa farklı bir şüpheli durum mu olduğu sorusu hâlâ yanıt bekliyor. Ailenin iddiaları programda bir kez daha gündeme taşınırken, dosyaya ilişkin yeni ayrıntıların araştırıldığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Olay, Kocaeli kamuoyunda da dikkatle izlenmeye devam ediyor.