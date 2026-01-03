Olay bugün saat 12:00 sularında, K.Maraş-Göksun istikametinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 46 BS 780 plakalı kamyonetin motor kısmında, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlenen bir yangın çıktı. Tünel içerisinde yükselen dumanlar üzerine olay yerine ivedilikle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Trafik Polislerinden Kahramanca Müdahale

Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, ilk aşamada sürücü ve araçtaki yolcuyu güvenli alana tahliye ederek tünel trafiğini tamamen durdurdu. İtfaiye ekiplerinin varış süresinin uzayabileceğini öngören trafik polisleri, tünel demirbaşında bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumlarını kullanarak alevlere doğrudan müdahale etti. Polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yangın, diğer araçlara veya tünel yapısına zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Trafik Durumu

Söndürme çalışmaları esnasında tünel trafiği yaklaşık 10 dakika boyunca tamamen kapatıldı. Soğutma işlemlerinin ardından trafik önce tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan aracın çekici vasıtasıyla tünelden tahliye edilmesinin ardından trafik akışı tamamen normale döndü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.