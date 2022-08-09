Ziyaretlerin ardından, Türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş ve AK Parti ilçe başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte ilçeye başkan Okumuş tarafından kazandırılan ve prestij projelerinden olan Türkoğlu millet meydanının 2. etabındaki devam eden çalışmaları ziyaret ederek yerinde inceledi.

Ziyarette; Belediye başkanı Osman Okumuş, milletvekili Ahmet Özdemir 'e proje hakkında bilgiler vererek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlattı.

Milletvekili Ahmet Özdemir çalışmalar hakkından bilgiler aldıktan sonra başkan Okumuş’a çalışmalarında başarılar diledi.

Türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş ise; “Ziyaretlerinden ve ilçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı milletvekilimize teşekkür ederiz. Gece, gündüz, 7/24 güzel Türkoğlu ilçemize en güzel hizmetleri etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.