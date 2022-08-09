Kahramanmaraş’a ilkleri kazandıran Özger Danışmanlık Merkezi, yapmış olduğu ar-ge çalışmalarıyla sağlına önem veren ve kendini iyi hissetmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek.

Özger Danışmanlık Merkezi hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Özge Özger Zabun “Danışanlarımıza kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet verebilmek için kliniğimizi bugün itibarıyla açmış bulunmaktayız. Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan ve destekleri eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Melda Özger, danışma merkezi ve cihazlar konusunda bilgiler verdi.