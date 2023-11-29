Kurtlar Vadisi ile Merhamet dizilerinden sonra setlere ara veren ve 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kaybetmesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Özgü Namal, ekranlara dönüyor.

Namal'ın rolü için tesettüre girdiği Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragman da geldi.

NAMAL TESETTÜRE GİRDİ, YAZICIOĞLU SARIK TAKTI

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı, yakında FOX TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kızıl Goncalar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.10 yıllık aranın ardından setlere dönen ve rolü için tesettüre giren Özgü Namal dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'i oynayacak. Dizide Cüneyt rolüne hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun da cübbe ve sarıklı hali dikkat çekti.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.