Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alevler kısa süre içinde motor ve ön koltukları sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

Uzun uğraşların sonunda yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri Gülbey Halaç adına kayıtlı olan otomobilde ki yangının çıkış sebebini araştırıyor.