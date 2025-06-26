Plakasız Motosiklet Polis Ekiplerini Harekete Geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli girişinde seyir halindeki plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu sırada, G.G.Ş. idaresindeki motosiklet polis memuru Fuat Ekin'e çarptı.

Polis Memuru Yaralandı, Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru Fuat Ekin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü G.G.Ş. ile yolcu olarak bulunan K.A. olay yerinden kaçtı.

Tünel içinde yaşanan kovalamaca sonrası polis ekipleri iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.