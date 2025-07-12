Tayin olduğu şehre doğru yola çıkan bir polis memurunun ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası faciayla sonuçlandı. Kazada biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir T., tayini çıktığı Adıyaman’a ailesiyle birlikte özel aracıyla gitmek üzere yola çıktı. Ancak otomobil, Konya’nın Derebucak ilçesi Pınarbaşı kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Eşi ve 2 Aile Ferdini Kaybetti

Kazanın etkisiyle araçta bulunan ve dışarı savrulan polis memurunun eşi Feyzanur T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi’nde ise memurun 2 aylık bebeği Bilge Kaan T. ile eşinin kız kardeşi Ayşe Sultan Genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü polis memuru Bekir T., kayınpederi Bayram G. ve kayınvalidesi Gülnur G., Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bekir T., daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tayin Yolculuğu Kabusa Döndü

Polis memuru Bekir T.’nin kısa süre önce Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu, ailesiyle birlikte yeni görev yerine doğru yola çıktığı öğrenildi. Talihsiz kaza, hem polis camiasını hem de kamuoyunu yasa boğdu.